Paralimpik milli yüzücüler, Belarus’ta 60 madalya kazandı

Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası’nda milli yüzücüler, 60 madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası’nda yarışlar tamamlandı.

Milli yüzücüler, 18 altın, 23 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 60 madalya ile 2020’ye iyi bir başlangıç yaptı.

Organizasyonda kadınlarda Sevilay Öztürk, erkeklerde Murat Köle (2), Mehmet Bakır Eğilmez (3), Hamit Demir (4), Koral Berkin Kutlu, Uğur Şenel (2), Muhammet Keskin (3), Ramazan Güven ve Uğurcan Özer altın madalya elde etti.