Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk’ün gözü yeni başarılarda

Şehitkamil Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret eden Öztürk, yaptığı konuşmada, Tokyo’dan madalyayla döndüğü için yaşadığı mutluluğu anlattı.

Spor hayatını sürdürebilmesi için kendisine verilen destekler için teşekkür eden milli sporcu, "Yarışmalar çok güzeldi, güzel bir derece elde ettim. Türkiye’ye bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnşallah oradan birincilik madalyasıyla döneceğim." ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu da Öztürk’ü tebrik ederek, sporcunun antrenmanlarını belediyeye ait Alleben-1 Yüzme Havuzunda sürdürdüğünü belirtti.

Öztürk’ün verilen emeklerin karşılığını aldığına işaret eden Fadıloğlu, "Paralimpikte Sevilay kızımızın üçüncülük madalyası alması bizi mutlu etti. Ben tekrar kendisini tebrik ediyorum. Her zaman kapımız, sahamız, spor tesislerimiz emirlerine amadedir." diye konuştu.

AA