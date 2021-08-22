Paralimpik 2020 Oyunları’na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 131’e yükseldiği bildirildi.
Organizasyon Komitesi, 24 Ağustos Salı günü başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 30 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Kovid-19’a yakalananlar arasında turnuvada yarışacak 2 sporcu yer alıyor. Sporcuların Tokyo sahilindeki sporcu semtinde kalmadığı kaydedildi.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül’de düzenlenecek.