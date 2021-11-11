Paraguay - Şili maçının öne çıkan rakamları

13. hafta mücadelesinde, 13 puan 0 averaj ile 6. sırada yer alan Şili , 13 puan -8 averaj ile 8. sırada yer alan Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

Daha önce 49 maçta karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Paraguay'ın galibiyetlerde 26-19 üstünlüğü bulunuyor. Paraguay takımının 79 golüne Şili 65 golle cevap verdi.

Oran analizi

Paraguay için beraberliğe 2.8 oran verildiği toplam 6 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Paraguay için (Bu maçtan önceki)

Beraberlik 2.80 0/6 %0

2.5 Alt 1.51 0/1 %0

3.5 Alt 1.15 15/19 %78

3.5 Üst 3.10 0/2 %0

Toplam Gol 2 - 3 1.75 20/44 %45

Toplam Gol 4 - 5 4.25 1/2 %50

Toplam Gol 6+ 12.00 1/14 %7

Şili için (Bu maçtan önceki)

Galibiyet 2.65 1/2 %50

Beraberlik 2.80 0/2 %0

İlk Yarı Mağlubiyet 2.85 0/1 %0

3.5 Alt 1.15 9/14 %64

3.5 Üst 3.10 0/1 %0

Karşılıklı Gol Var 1.86 1/1 %100

Toplam Gol 2 - 3 1.75 25/50 %50

Toplam Gol 4 - 5 4.25 0/1 %0

Takım serileri

Paraguay son 9/10 maçta galibiyet alamazken, bunların 6/8 gol atma başarısı gösteremedi.