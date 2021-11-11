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Paraguay - Şili maçının öne çıkan rakamları

2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Paraguay sahasında Şili ile karşılaşacak. TSİ 02:00'da başlayacak maçı sporseverler misli.com'dan canlı takip edebilecek. Maçın detayları haberimizde.

11 Kasım 2021, Perşembe 10:22 Son Güncelleme:
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Paraguay - Şili maçının öne çıkan rakamları

13. hafta mücadelesinde, 13 puan 0 averaj ile 6. sırada yer alan Şili , 13 puan -8 averaj ile 8. sırada yer alan Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

Daha önce 49 maçta karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Paraguay'ın galibiyetlerde 26-19 üstünlüğü bulunuyor. Paraguay takımının 79 golüne Şili 65 golle cevap verdi.

Oran analizi

Paraguay için beraberliğe 2.8 oran verildiği toplam 6 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Paraguay için (Bu maçtan önceki)

Beraberlik          2.80       0/6        %0

2.5 Alt  1.51      0/1        %0

3.5 Alt  1.15      15/19    %78

3.5 Üst 3.10      0/2        %0

Toplam Gol 2 - 3              1.75      20/44   %45

Toplam Gol 4 - 5              4.25      1/2        %50

Toplam Gol 6+ 12.00    1/14      %7

Şili için (Bu maçtan önceki)

Galibiyet            2.65       1/2        %50

Beraberlik          2.80       0/2        %0

İlk Yarı Mağlubiyet         2.85      0/1        %0

3.5 Alt  1.15      9/14      %64

3.5 Üst 3.10      0/1        %0

Karşılıklı Gol Var              1.86      1/1        %100

Toplam Gol 2 - 3              1.75      25/50   %50

Toplam Gol 4 - 5              4.25      0/1        %0

Takım serileri

Paraguay son 9/10 maçta galibiyet alamazken, bunların 6/8 gol atma başarısı gösteremedi. 

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