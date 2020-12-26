Para yüzücüler ilklerin peşinde

Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarıyla Türkiye’nin gururu olan paralimpik Milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları’nda başarılı olmak için yoğun bir çalışma dönemine girdi. Milli yüzücüler, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalyaya uzanarak Türkiye’ye bu organizasyonda ilk sevinci yaşatmak istiyor.