Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nda Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü

Londra’da devam eden Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nın 4. günü geride kalırken, Türkiye ilk madalyasını kazandı.
Milli yüzücümüz Sevilay Öztürk S5 kategorisi 50 metre kelebek finalinde 47.35’lik derecesiyle dünya üçüncüsü oldu. Yarışta İtalyan Arianna Talamona 45.62’lik zamanıyla altın, Brezilyalı Joana Maria Da Silva Neves Euzebio 47.21’lik süresiyle gümüş madalyaya ulaştı.
Müsabakada diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı da 47.85’lik derecesiyle 6. sırayı aldı.
Erkekler 50 metre kelebek finalinde yarışan Beytullah Eroğlu ise müsabakayı 7. sırada bitirdi.
Pazar günü sona erecek şampiyonada sporcularımızın madalya mücadelesi sürüyor.