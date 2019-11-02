Para tekvandoda tarihi başarı

Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’na Türk sporcular damgasını vurdu.

İtalya’daki şampiyonada 13’ü erkek 7’si kadın 20 milli sporcuyla yer alan Türkiye, elde ettiği 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile organizasyonu, kadın takım, erkek takım ve genel sıralamada Avrupa 2’ncisi olarak tamamladı.

Organizasyonda erkekler K44 Mahmut Bozteke (61kg), K42 Mehmet Serkan Serpici (75kg), K42 Sefer Tayyip Harputlu (75kg), kadınlar K44 Meryem Betül Çavdar (49kg) ile K43 Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız (58kg) altın madalya kazanan sporcular oldu.

2020 Tokyo’ya 6 kota

Ay-Yıldızlı ekibimiz ayrıca elde ettiği derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için en yüksek sayı olan 6 kota hakkı kazandı.

Tüm kategorilerde kota alan Türkiye, 2020’de kadınlarda K44 kategorisi 49 ve 58 kilo, K43 kategorisi +58 kg, erkeklerde ise K44 kategorisi 61 ve 75 kilo ile K43 kategorisi +75 kiloda temsil edilme hakkı kazandı.