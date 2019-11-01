Para tekvandoda milli takımdan tarihi başarı

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen şampiyonaya İtalya’nın Bari kenti ev sahipliği yaptı. Toplam 239 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye, 13’ü erkek 7’si kadın olmak üzere 20 sporcu ile temsil edildi. Ay-yıldızlı sporcular şampiyonayı 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, şampiyonayı kadın takım, erkek takım ve genel sıralamada Avrupa 2’ncisi olarak tamamladı.

Şampiyonada, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K42 75 kiloda Mehmet Serkan Serpici, K42 +75 kiloda Sefer Tayyip Harputlu, kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ile K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz altın madalya kazanarak Avrupa’nın zirvesine çıktı. Erkekler K43 75 kiloda Yusuf Yünaçtı ile K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut Avrupa 2’ncisi oldu. Erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan, K44 75 kiloda Fatih Çelik, K42 61 kiloda Nail Karadaş, kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal ile Seçil Er de bronz madalya kazandı.

2020’YE MAKSİMUM SAYIDA KOTA

Türkiye, İtalya’da ettiği derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için en yüksek sayı olan 6 kota hakkı kazandı. Bir ülkenin en fazla 6 kota elde edebileceği paralimpik oyunlarda Türkiye tüm kategorilerde kota kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar, K44 58 kiloda Gamze Gürdal, K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut ülkemizi Tokyo’da temsil etme hakkı kazandı.

MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI

Alınan sonuçlardan sonra büyük sevinç yaşayan sporcularımız ay-yıldızlı bayrakla salonda tur attı. İtalya’da 5 kez İstiklal Marşı’nı okutan milli takım kafilesi, Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ile birlikte asker selamı vererek, kahraman Mehmetçiğe desteklerini gösterdi.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN KUTLAMA

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, İtalya’da önemli başarılara imza atan Para Tekvando Milli Takımı’nı kutladı. Başkan Şahin, “İtalya’da başarı geleneğimizi sürdürdük. Sporcularımız kürsülere ambargo koydular ve sonunda takım halinde de kürsüde yerimizi aldık. Ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na da alınacak en fazla sayıda kota almayı başardık. Engelli sporcularımızı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Yıllardır kendilerine en büyük desteği veriyoruz. Bu desteğin karşılığını bu şekilde almak gurur verici. Sporcularımızın bu başarılarını 2020 yılında da sürdüreceğine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.



