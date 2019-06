Para-tekvandoda 4 madalya

ANKARA, (DHA)- Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Pan Am Açık Para-Tekvando Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland kentinde düzenlenen Pan Am Açık Para-Tekvando Şampiyonası'na Türkiye, 5 sporcu ile katıldı. Dört olimpik sıklette mücadele eden Türk sporcular, 4 madalya kazanmayı başardı. Şampiyonada, kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar altın, K44 58 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan Gümüş ve K44 75 kiloda Fatih Çelik bronz madalyanın sahibi oldu. K44 61 kiloda mücadele eden Mahmut Bozteke ise çeyrek finalde şampiyonaya veda etti.

Türkiye, bu sonuçlarla kadınlarda şampiyonayı zirvede tamamlarken, 2020 yolunda önemli puanlar kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, milli takım kafilesini kutlayarak, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na her geçen gün daha da yaklaşan para-tekvando sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.



