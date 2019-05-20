Doğuştan bir kolu olmayan ve ocak ayında yapılan Türkiye Para-Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü olan Samet Adıyaman, İtalya’da yapılacak Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu, bunun için de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Adıyaman, kendisi gibi engeli olan gençlere tavsiyede bulunarak, "Benim durumumda olan genç kardeşlerime yılmamalarını, hayata sıkı sıkı sarılmalarını tavsiye ediyorum. Engelliyim deyip hayata küsüp evde oturmasınlar, dışarıya çıksınlar, spor yapsınlar, hiçbir şeyden utanmasınlar" dedi.

Doğuştan bir kolu olmayan ve iki yıldır Para-Tekvando sporu yapan Samet Adıyaman, "Spora başladıktan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım ve kendime güvenim geldi. 2019 yılının ocak ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve üçüncü oldum. Şimdi ise İtalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve iyi bir derece elde etmek için çalışıyorum. Haftada üç gün antrenman yapıyorum. Avrupa şampiyonasında iyi bir derece almak istiyorum" dedi.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)