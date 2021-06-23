Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Ağustos’ta başlayacak oyunlar öncesinde Manisa’da kampa giren Para Tekvando Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli takım teknik direktörü İlhan Aşkın, AA muhabirine, Tokyo’da hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, sporcularda tespit ettikleri eksikleri giderip takım olarak güzel sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Aşkın, Türkiye’nin para tekvando branşında 174 ülke arasında en fazla kota alan ülke olduğuna dikkati çekerek, "Pandemi döneminde antrenman yaptık ancak 16 aydır maç yapamıyorduk. Maç açığımızı da geçen hafta Lübnan’da yapılan Asya Şampiyonası ile giderdik. Oradan da 8 madalya ile ülkemize geldik. Sporcularımızın kondisyonu ve motivasyonu yerinde." diye konuştu.

Asya Şampiyonası’nın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için güzel bir prova olduğunu dile getiren Aşkın, "Asya Şampiyonası, Paralimpik Oyunları’na gidecek sporcuların yarıştığı ve kendini denediği bir ortam oldu. Asya Şampiyonası, mini olimpiyat demeyelim tam bir olimpiyat havasında yapıldı. Bu yüzden Tokyo Paralimpik Oyunları’nı, madalya değil, madalyalarla süsleyeceğiz. Burada görülmüş oldu. Mutluyuz ve inançlıyız ama gevşemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşkın, oyunlara katılacak 6 tekvandocudan da madalya beklediklerine işaret ederek, "Hedefimiz 6 madalya ama bu mümkün olmasa bile 3 ya da 4 madalyayı kesin hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Çelik: "Eksiklerimizi gidermek için yeterli süre var"

Para Tekvando Milli Takımı’nın kaptanı Fatih Çelik, oyunlarda ilk defa yer alacakları için büyük heyecan duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan alacağımız bir şampiyonluk madalyası tarih yazmamızı sağlayacak. Hedefimiz tarih yazmak, bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı’nı okutmak. Takım olarak 6 arkadaşımızdan da madalya bekliyoruz. Çok iyi çalışıyoruz, bunun sonuçlarını Asya Şampiyonası’nda gördük. 9 kişi gittiğimiz Lübnan’dan 8 madalya ve çok güzel derecelerle döndük. Eksiklerimizi Asya Şampiyonası’nda gördük. O eksiklerimizi gidermek için önümüzde yeterli bir süre var. Onları da tamamlayıp paralimpik oyunlarına damga vurmak istiyoruz."

13 yıl önce Gaziantep’te ellerini fıstık ilaçlama makinesine kaptırdıktan sonra ampute olan, tedavi sürecinde doktorunun tavsiyesiyle başladığı tekvandoda milli takıma kadar yükselip çeşitli şampiyonalarda ulusal ve uluslararası dereceler alan Mahmut Bozteke de sporun hayatının dönüm noktası olduğunu aktardı.

Mahmut Bozteke, şöyle konuştu:

"Lübnan’daki Asya Şampiyonası’nda altın madalya aldım. Oradaki şampiyonada oyunlarda maç yapacağım rakiplerimin hepsiyle karşılaştım. Hepsini fark atarak, rahat bir şekilde yendim. Bu da bana Tokyo için öz güven getirdi. Bayrağımızı ait olduğu yere çıkarabileceğim düşüncesini geliştirdi."

Asya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan bir diğer milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız da tekvandoya başladığı ilk günden bu yana paralimpik oyunlarında yarışmanın hayalini kurduğunu anlatarak, "En büyük hayalim oyunlar. Bu zamana kadar birçok şampiyonada şampiyonluk yaşadık çok şükür. Oyunlarda da böyle olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.