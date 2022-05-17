İsmail Kartal yönetiminde ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla sezon bir sürpriz olmazsa ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda katılacak olan Fenerbahçe , yeni sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Filip Novak'ın yaşadığı uzun süreli sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle bu bölgede Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun kullanmak zorunda kalan sarı lacivertliler yeni sezonda sıkıntı yaşamamak için işi sıkı tutuyor.

Bonservisi 6 milyon Euro

Ajansspor'un haberine göre; gelecek sezon yabancı sayısındaki düşüş nedeniyle sol bekte yerli bir futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa formasıyla büyük çıkış yakalayan Eren Elmalı'nın transferi için harekete geçti. Kasımpaşa'nın bu sezon gösterdiği performansla Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray 'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

3 milyon Euro + takas

İstanbul ekibinin Eren için istediği bonservis bedelini yüksek bulanan sarı lacivertli yönetim genç futbolcu için 3 milyon Euro + takas teklifinde bulundu. Genç sol bekin güncel piyasa değeri ise 1,8 milyon Euro...

Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Mbwana Samatta...

Fenerbahçe'nin takas için Kasımpaşa'ya önerdiği futbolcular ise kadro dışı olan Ozan Tufan, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kongolu stoper Marcel Tisserand ve bu sezonu Belçika ekibi Antwerp'te kiralık olarak geçiren Tanzanyalı forvet Mbwana Ally Samatta. Kasımpaşa transferin gerçekleşmesi halinde takas için bu 3 futbolcudan birini seçecek.

Kasımpaşa altyapısından yetişen 1.80 boyundaki Eren Elmalı bu sezon lacivert beyazlı formayla 35 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Genç futbolcu 4 kez de Türkiye U21 Milli Takımı formasını terletti.







