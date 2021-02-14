Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix’si bugün yapılan yarışların ardından sona erdi.

Turnuvanın son gününde "T53/54" kategorisi kadınlar 400 metre finalinde mücadele eden milli sporcular, yarışları bir kez daha ilk 3 sırada bitirdi.

Hamide Doğangün 57.62’lik derecesiyle birinci olarak altın, Zübeyde Süpürgeci 1.03.19’luk derecesiyle ikinci olarak gümüş, Zeynep Acet 1.07.09’luk derecesiyle üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Abdullah Ilgaz ise "T46/47" kategorisi erkekler yüksek atlamada 1.90 metrelik atlayışıyla üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Tarık Taha Buyrukoğlu, "T42/44/46" kategorisi erkekler yüksek atlamada 1.87’lik atlayışıyla altıncı sırada yer aldı. Milli atlet bu derecesiyle 2019’da 1.84 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu geliştirdi.

Turnuvanın ilk üç gününde 7 madalya kazanan milli takım, bugün elde ettiği 4 madalyanın ardından organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

AA