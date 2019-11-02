Para masa tenisçilerden Hollanda’da 5 madalya

Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası Hollanda Açık’ta milli sporcular, 5 madalya kazandı.

02 Kasım 2019, Cumartesi 20:37
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Para masa tenisçilerden Hollanda’da 5 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda’nın Stadskanaal kasabasında düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan veren turnuvada milli sporcular, ferdi müsabakalarda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.

Erkeklerde Abdullah Öztürk altın, Hamza Çalışkan bronz madalya kazandı. Kadınlarda Neslihan Kavas gümüş, Kübra Korkut ile Ümran Ertiş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla tamamlanacak.

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