Para atlet Sevda Kılınç Çıkaroğlu tarihe geçti!

Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix’in son gününde Türkiye kürsü başarısı ve ilkleri başarmayı sürdürdü. Görme engelli para atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu, 400m'de tarihe geçti. Milli sporcumuz 59.14'lük derecesiyle altın madalya kazanırken, 400 metreyi 60 saniyenin altında koşan ilk Türk Görme Engelli Kadın Atlet unvanını aldı. Dünkü yarışlarda ayrıca, daha önce iki altın madalya kazanan Hamide Doğangün, bu kez 400m'de (57.62) yine 1.'lik kürsüsüne çıktı.

Aynı yarışta Zübeyde Süpürgeci (1.03.19) gümüş, Zeynep Acet (1.07.09) bronz madalya elde etti. Disk atmada Bürşa Nur Tırıklı, F11/38/44 kategorisinde 33.14'le altın, Öznur Akbulut T11, 400m'de (1.06.30) ve Muhsine Gezer T20, 400m'de (1.04.33) gümüş madalya elde etti. Türkiye böylece, turnuvada 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere 18 madalyaya ulaştı.