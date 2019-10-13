Para atıcılardan çifte kota

Avustralya’da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcular Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota aldı.

Milli sporculardan Korhan Yamaç, 25 metre tabanca kategorisinde atışları 563 puanla 48 kişi arasında 11. sırada tamamladı. Savaş Üstün ise 10 metre havalı tüfekte 631,8 puanla 70 kişi arasında 14. oldu.

Milli atıcılar Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, bu sonuçlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde etti. Türkiye, böylece para atıcılıkta kota sayısını 6’ya çıkardı. Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Baş, Murat Oğuz ve Hakan Çevik, daha önce paralimpik oyunlarına kota almıştı.