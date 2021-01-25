İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın yıldız oyuncusu Papu Gomez, teknik direktör Gian Piero Gasperini ile yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de adı anılan oyuncunun, MLS ekiplerinden Cincinnati'den flaş bir teklif aldığı belirtildi.

Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre Jaap Stam yönetimindeki MLS ekibi Cincinnati, Papu Gomez'e yıllık maaşının 8 milyon Euro olacağı bir transfer teklifinde bulundu fakat bu astronomik teklif, oyuncu tarafından kabul edilmedi. Gomez, söz konusu teklifi kariyerine Avrupa'da devam etme isteği nedeniyle reddetti.

2014'te Metalist'ten Atalanta'ya transfer olan Papu Gomez için Fransız devi PSG'nin adı geçmiş fakat son günlerde İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın transferi bitirmeye yakın olduğu aktarılmıştı.