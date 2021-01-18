Papu Gomez kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor resmi teklif yaptı!

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Papu Gomez transferini bitirmeye çalışıyor. Bordo-Mavili kulüp 32 yaşındaki Artanjinli orta saha için İtalyan ekibi Atalanta'ya 3 milyon Euroluk teklif yaptı. Ayrıca oyuncuya 2 milyon Euru'dan 2,5+1 yıllık sözleşme önerildi. Peki, Papu Gomez kimdir, kaç yaşında? Papu Gomez hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Papu Gomez kimdir, kaç yaşında?

15 Şubat 1988 Buenos Aires doğumlu olan Papu Gomez forvet arkası olarak görev alıyor. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca sol kanat ve on numara olarak da forma giyiyor. Sağ ayağını kullanan Papu Gomez'in kulübüyle 2022 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 5 kez Arjantin Milli Takım forması giyen Gomez'in güncel piyasa değeri transfermarkt'a göre 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Ülkesinde Arsenal FC kulübünde profesyonel olan Papu Gomez 2009 yılında San Lorenzo'ya 1.5 milyon Euro'ya, 2010 yılınta Serie A Ekibi Catania'ya 2.5 milyon Euro'ya, 2013 yılında Ukrayna ekibi Metalis'e 7 milyon Euro'ya ve son olarak 2014 yılında 4.5 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya transfer oldu.

7 sezondur Atalanta forması giyen 32 yaşındaki oyuncu 5 kez Arjantin Milli Takım forması giydi. Bu sezon İtalyan ekibiyle 16 maça çıkan Papu Gomez 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.