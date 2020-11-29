Papiss Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a tepki: Gol attı ve çıktı!
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan ve ilk yarıda 34. dakikada takımının ilk golünü atan ancak ikinci yarıda oyundan çıkan Papiss Cisse için eşinden Erol Bulut'a tepki geldi.
Fenerbahçe Beşiktaş'a 4-3'lük skorla kaybederken takımının ilk golünü atan Papiss Cisse ikinci yarıda yerini Kemal Ademi'ye bırakmıştı. Maçın ardından ise Cisse'nin eşi Awa Diallo'dan oyuncu değişikliği tepkisi geldi: Diallo eşinin ilk yarı sonunda oyundan alınmasıyla ilgili olarak "Cisse ilk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi? dedi. Instagram'dan maç sonu yapılan bu paylaşım ise sosyal medyda kısa sürede taraftarlar arasında yayılmaya ve paylaşılmaya başlandı.
Cisse takımı 2-0 gerideyken 34. dakikada arka direkte boş pozisyonda golü atmış ve farkı Fenerbahçe adına 1'e indirmişti.