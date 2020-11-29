Fenerbahçe Beşiktaş'a 4-3'lük skorla kaybederken takımının ilk golünü atan Papiss Cisse ikinci yarıda yerini Kemal Ademi'ye bırakmıştı. Maçın ardından ise Cisse'nin eşi Awa Diallo'dan oyuncu değişikliği tepkisi geldi: Diallo eşinin ilk yarı sonunda oyundan alınmasıyla ilgili olarak "Cisse ilk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi? dedi. Instagram'dan maç sonu yapılan bu paylaşım ise sosyal medyda kısa sürede taraftarlar arasında yayılmaya ve paylaşılmaya başlandı.

Cisse takımı 2-0 gerideyken 34. dakikada arka direkte boş pozisyonda golü atmış ve farkı Fenerbahçe adına 1'e indirmişti.