Papiss Cisse varsa problem yok

7 haftada attığı 6 golle dikkatleri yine üzerine çeken Papiss Cisse, özellikle iç sahada Alanyaspor’u sırtlıyor. Cisse, Alanyaspor’un iç sahada oynadığı 3 maçta da gol attı.

18 Ekim 2019, Cuma 06:01
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Papiss Cisse varsa problem yok

7 haftada attığı 6 golle dikkatleri yine üzerine çeken Papiss Cisse, özellikle iç sahada Alanyaspor’u sırtlıyor. Güney ekibi 14 puanla liderlik koltuğunda otururken, Cisse’nin bu başarıdaki payı çok büyük. 34 yaşındaki forvet, Alanya’da oynanan 3 karşılaşmada da ağları havalandırdı.

İç sahada toplam 4 gol kaydeden Cisse, bu süreçte takımına 7 puan kazandırdı. Alanyaspor pazar günü evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Teknik direktör Erol Bulut ve öğrencileri, kazanıp zirvede kalmayı hedefliyor.

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