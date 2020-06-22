Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor'a karşı takımının ilk golünü atan Papiss Cisse böylece Alanyaspor kulüp tarihine geçti. Geride kalan iki sezonda Süper Lig'de 33 gol atan Cisse, böylece aynı sayıda golü bulunan Brezilyalı Vagner Love'u yakaladı. Cisse böylece Süper Lig tarihinde Alanyaspor adına en çok gol atan iki oyuncudan biri oldu. Cisse kalan haftalarda bu unvana tek başına sahip olmak için mücadele edecek

Cisse 51 maçta 33 gol attı

2018-19 sezonu başında Süper Lig'e gelen Senegalli golcü Papiss Cisse, geride kalan dönemde 51 lig maçına çıkarken 33 kez fileleri havalandırdı. Papiss Cisse bu dönemde arkadaşlarına 1 gol pası verirken 1 kez de kırmızı kart gördü. Cisse bu dönemde 5 kez de penaltı kaçırdı. Vagner Love ise Alanyaspor adına 42 lig maçında 33 gol atarken 2016-17 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olmuş daha sonra Beşiktaş'a transferi gerçekleşmişti

Trabzonspor'a üç gol

Cisse Trabzonspor'a karşı dört maçta 3 gol atmayı başardı





fanatik.com.tr/Tolga Kuru



