Papiss Cisse rekora koşuyor!

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor’a transfer olan Papiss Cisse, 27 maçta 16 gollük performansıyla kendine hayran bırakmıştı. 35 yaşındaki santrfor, ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmedi. Senegalli yıldız, son olarak önceki gün Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Antalyaspor karşısında alınan 4-0’lık galibiyette hat-trick yaptı. Böylece yıldız oyuncu, toplamda 30 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.

8 yıl sonra bir ilk!

Cisse, sezonun geri kalanında da bu futbolunu devam ettirir ve 2 gol daha atarsa kariyer rekorunu egale edecek, 3 gol bulması halinde ise aktif futbolculuk yaşantısındaki en golcü sezonuna ulaşacak. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2010/11 sezonunda Freiburg, 2011/12’de ise Freiburg ile Newcastle formaları altında toplamda 22’şer kez gol sevinci yaşamıştı. Cisse, kırdığı rekorun ardından ise bir daha bu sayının yakınından bile geçemedi. Ligde de 16 golü bulunan Senegalli, 19 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonsporlu Sörloth ile krallık için kapışıyor.







