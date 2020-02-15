Papiss Cisse rekor maçına çıkıyor

Süper Lig'in 22.haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'da Papiss Cisse kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmak için sahaya çıkacak. Geride kalan iki sezonda Süepr Lig'de 32 gol atan Cisse, 33 gol atan Vagner Love'u yakalamak ve geçmek için sahaya çıkacak.

Cisse 45 maçta 32 gol attı

2018-19 sezonu başında Süper Lig'e gelen Senegalli golcü Papiss Cisse, geride kalan dönemde 45 lig maçına çıkarken 32 kez fileleri havalandırdı. Papiss Cisse bu dönemde arkadaşlarına 1 gol pası verirken 1 kez de kırmızı kart gördü. Cisse bu dönemde 5 kez de penaltı kaçırdı.

Geldiği günden beri ligin en golcü oyuncusu

Papiss Cisse 2018-19 sezonu başından beri ligin en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor. Cisse iki sezonda 32 gol atarken arkasında 29 gol atan Vedat Muriç geliyor. Cisse bu sezonda attığı 16 golle en çok gol atan iki oyuncudan biri konumunda bulunuyor.

Alanyaspor'un Süper Lig'de en golcüsü Vagner Love

Aytemiz Alanyaspor'un kısa Süper Lig tarihinde en çok gol atan oyuncusu bir başka ünlü oyuncu Vagner Love. Brezilya golcü 2016-17 sezonunda 23 golle gol kralı olduktan sonra 2017-18 sezonunda ilk yarıda 10 gol atmış daha sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu. Vagner Love, 42 lig maçında 33 gol atıp kulüp tarihine geçmişti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



