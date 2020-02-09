Papiss Cisse penaltı kaçırıyor, Alanyaspor puan kaybediyor

Aytemiz Alanyaspor'un 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe maçında iki penaltıyı da kullanan golcü oyuncu Papiss Cisse, bu vuruşların bir tanesini tekrarda gole çevirirken diğerini ise direğe nişanladı. Cisse son iki sezonda 8 kez penaltı kullanıp sadece iki tanesini gole çevirirken penaltı kaçırdığı iki maçı Alanyaspor kazanamadı.

Erzurumspor maçı (2-1 Alanyaspor kazandı) / iki penaltı kaçırdı

Malatyaspor maçı (1-0 Malatyaspor kazandı) / bir penaltı kaçırdı

Kayserispor maçı (5-0 Alanyaspor kazandı) bir penaltı kaçırdı, bir tane attı

Malatyaspor maçı (2-1 Alanyaspor kazandı) bir penaltı attı

Fenerbahçe maçı (1-1 berabere bitti) bir penaltı kaçırdı, bir tane attı





fanatik.com.tr / Tolga Kuru