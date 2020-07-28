Papiss Cisse çok iddialı: 45 dakika oynasam 20 gol atarım!

Yeni sezon öncesi kısıtlı imkanlara rağmen en iyi kadroyu kurmaya çalışan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Alanya’dan sol bek Fabrice N’Skala’nın ardından tıpkı onun gibi bonservisi elinde olan bir başka eski öğrencisi Papiss Cisse’nin transferinde de kilit rol oynadı. Siyah-Beyazlılar’la 1+1 yıllık sözleşmeye imza atması artık an meselesi olan Cisse’nin, Sergen hocayla yeniden çalışacağı için çok mutlu olduğu bilgisine ulaşıldı. 35 yaşında olmasına rağmen bu sezon harika bir performans ortaya koyan Senegalli oyuncu, Alanya’daki evindeki eşyaların bile topladı, İstanbul’daki yeni yuvasını aramaya başladı. Fiziki yapısı çok iyi olan ve son 3 ayda ekstra çalışmalar yaparak salgın sonrasında da gollerini sıralayan tecrübeli futbolcu, bu sezon toplamda 37 maçta 26 gol atarken, Süper Lig’de de 22 kez fileleri sallayarak 24 gollü Trabzonsporlu Sörloth’un ardından krallık yarışını ikinci tamamladı.

Finale damgasını vurmak istiyor

Ceza sahası içerisinde tam bir bitirici olan Cisse’nin, Beşiktaş formasını daha giymeden iddialı açıklamalar da yaptığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun yakın çevresine, “Sergen hocanın takımında olmak benim için büyük bir şans olacak. Ligi zaten çok iyi biliyorum. Her maç 45 dakika oynasam, gelecek sezon 20 gol ortalaması tutturum” dediği öğrenildi. Yarın Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’la karşılaşacak olan Alanya’da Cisse, Akdeniz ekibinin bu tarihi maçına atacağı gollerle damgasını vurup, kupayla sezona nokta koymak istiyor.

Emekli oluyordu ama geri döndü

Alanya’ya gelmeden önce Çin ekibi Shandong Luneng formasını giyen Papiss Cisse’nin, sonrasında futbol kariyerine son vermeyi planladığı öğrenilmişti. Ancak tam bu sırada Alanya’nın devreye girdi ve Cisse’yi kadrosuna katmayı başardı. 2018’de Akdeniz ekibinin, Cisse’yi senelik 1.6 milyon Euro garanti ücretle ikna ettiği ve tecrübeli forvetin de futbola devam kararı aldığı ifade edilirken, ünlü futbolcunun sadece kendi ailesine değil ülkesi Senegal’daki akrabalarına da yardımlarda bulunduğu biliniyor.

‘Hayatta olduğum için şanslıyım’

Tarih 29 Nisan 2019’u gösterdiğinde Alanyalı futbolculardan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları özel VIP minibüsle takım ayrı Kayserispor deplasmanından dönüyorlardı. Dönüşte minibüs kaza yaptı ve futbolculardan Sural hayatını kaybederken, diğer 6 oyuncu kazayı şans eseri ufak yaralarla atlattı. Cisse, o kötü gün için” Korkunç bir kabustu, unutmaya çalışıyorum. O kazada hayatta kaldığım için, şu anda yaşadığım için gerçekten şanslıyım” ifadelerini kullanmıştı.

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