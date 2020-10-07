Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birçok takımdan teklif aldığını söyleyen tecrübeli futbolcu sarı lacivertlilerde olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İşte Papiss Cisse'nin açıklamaları:

Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Kendi açımdan transfer süreci olumlu geçti. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fenerbahçe'yi tercih etmek benim için önemliydi ve şu an buradayım. Takım içerisindeki oyuncular olağanüstü oyuncular. Biz de elimizden gelen performansı sergileyerek takımı istediği yere ulaştırmaya çalışacağız.

Bonservisim elimdeydi. İngiltere'ye gittim ailemle vakit geçirdim. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile bir görüşmem oldu. Olumlu bir görüşmem oldu. Bu konuşmalar sonrasında burada sizlerle beraberim.

Benim açımdan rekabetin olması memnuniyet verici. Rekabet oldukça kendini geliştirirsin. Rekabet varsa ortada, bu çalışmanıza neden olacaktır. Benim kendi açımdan bir endişe yok. Beraber bir şeyleri başarmaya çalışacağız.

Ben bir forvet oyuncusuyum ve her zaman pozitif olarak çalışıyorum. Takım adına çalışmak için buradayım. Takımın bir hedefi var. Oynama fırsatı bulacağız. Burada olmamın sebebi gol atmak. Öncelik olarak Fenerbahçe'nin hedefi.

Burada olmaktan dolayı gururluyum. Burada her zaman çalışmak durumundasınız. Fenerbahçe'de oynamaktan kim heyecan duymaz. Fenerbahçe büyük projeleri olan bir kulüp. Ben 35 yaşındayım ama burada oynayacağımı biliyorum.

Hocamızla Alanya'da daha önce çalıştık çok iyi bir yıl geçirdik. Kendisi beni tanıyor ben onu tanıyorum. Oynayabilirsem kendimi daha çok mutlu hissederim. Kariyer elde etmek istiyorsanız bunu durarak yapamazsınız. Ben de takımıma fayda sağlamak adına elimden geleni yapacağım. Büyük bir kulüpe geliyorsanız bir an önce adapte olmanız gerekiyor.

Demba Ba ve Moussa Sow benim kardeşlerim. Demba Ba ile Newcastle'da oynamıştım. Ben de onlara birkaç şey söyleyeyim. Şu an şehrinizdeyim. Buradayım. Sizlere selamımı gönderiyorum.