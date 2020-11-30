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Papiss Cisse attı ve çıktı

Sarı-Lacivertliler'de Samatta'nın yokluğunda teknik direktör Erol Bulut, 5-1 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde de ilk 11'de oynattığı Papiss Cisse'yi derbide de sahaya sürdü.

30 Kasım 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Papiss Cisse attı ve çıktı

Ligde 1 gol ve 1 asisti bulunan Cisse, Alanya formasıyla kariyerinde Beşiktaş'a karşı 4 kez sahaya çıktı ama hiç gol sevinci yaşamamıştı. Senegalli forvet, bu kez şansızlığına dün akşamki mücadelede son verdi. Tecrübeli futbolcu, dakikalar 34'ü gösterdiğinde Kara Kartal'ın filelerini salladı. Sosa'nın ortasında Tisserand kafayı vurdu, arka direkte yer alan Senegalli yıldız da, Kanarya'nın 2-0 devam eden maçta o an farkı 1'e indirmesini sağladı. İkinci yarının başında yerini Kemal Ademi'ye bırakan 35 yaşındaki oyuncu ligde bundan önceki son golünü, Kadıköy'de 3-1 kazanılan Trabzonspor mücadelesinde kaydetmişti.

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