Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Fransa'da yayın yapan Football365'in haberine göre Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Vorskla'nın formasını giyen Senegal asıllı savunma oyuncusu Pape Alioune Ndiaye, siyah beyazlıların gündeminde yer alıyor. 23 yaşındaki stoper 2,03'lük boyuyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın sezon sonu Ukrayna ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Ndiaye'yi uzun süredir takip ettiği belirtildi.





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2 kulüp daha talip

Senegal asıllı Fransız defans oyuncusu Fransız ekibi Lens ile Portekiz'den Sporting Braga'nın da listesinde bulunuyor. 2019 yılından beri Vorskla'nın kadrosunda yer alan Pape Alioune Ndiaye, bu sezon 21lig maçında forma giydi.