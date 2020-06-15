Papara Supermassive yenilenen kadrosunu açıkladı

Papara Supermassive, 2020 Vodafone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi‘nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu.

Bolulu‘nun ilk iki hafta ceza almasından dolayı bu haftalarda Akademi Ligi kadrosu ile oynayan Papara Supermassive, az önce paylaştıkları bir video ile yeni kadrosunu duyurdu.

Takımın yeni kadrosu şu şekilde:

Üst Koridor: Armut

Orman: kAkaO

Orta Koridor: Bolulu

Alt Koridor: Zeitnot

Destek: Snowflower

Koçlar: Pades, GBM

Takımda değişen koridorlar Stomaged‘den boşalan orman ve Japone‘den boşalan destek rolleriydi. Buralara yapılacak transferler konusunda dolaşan dedikodular vardı ve kAkaO ve Snowflower‘ın gelmesi bunların en olasılarıydı. Nitekim öyle de oldu ve Papara Supermassive onlara belki de ilk TBF şampiyonluğunu getiren desteği ve yanına çok tecrübeli ormancı kAkaO’yu kattı. Koç ekibine ise daha önce Royal Youth, Galatasaray ve Supermassive’de rol almış GBM dahil oldu.

Çoğu otoriteye göre ligin en iyi üst, orta ve alt koridorun sahip Papara Supermassive yaptığı Koreli transferleriyle artık çoğu kişinin bir numaralı liderlik adayı olacaktır.

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