Papara SuperMassive LoL 2021 kadrosu belli oldu

Papara Super Massive’de birçok takım gibi kadronun tamamında değişikliğe gidenlerden oldu ve kadrosunu yeniledi. Türkiye’nin iddialı takımlarından olan ekibin 5 gün sonra başlayacak olan League of Legends Türkiye Kış Liginde nasıl bir performans göstereceklerini hep birlikte göreceğiz.

Yazar: Can Bekrioğlu - www.esporland.com

Üst Koridor: “Ragner” Onurcan Aslan

20 yaşındaki oyuncu 2018 yılında başladığı League of Legends Espor serüvenini geçen sene Galatasaray Esports’ta geçirdikten sonra bu sene SuperMassive takımına katıldı.

Ormancı: “Kireas” Tunahan Kevioğlu

Kariyerine 2018 yılında Beşiktaş Esports’ta başlayıp Akademi ve ana kadro takımlarında iki seneden fazla süre geçirdikten sonra Dark Passage ile anlaşmıştı fakat onu bu sene SuperMassive için mücadele ederken izleyeceğiz.

Orta Koridor: “Ksaez” Yunus Emre Şahin

Yine kariyerine 2018 yılında başlayan başka bir oyuncu Ksaez aynı zamanda eski bir Papara SuperMassive akademi oyuncusu ve bu sene itibariyle takımın ana kadrosunda yer alacak.

Alt Koridor: “Kaori” Muhammed Hasan Şentürk

Geçen sezon İstanbul Wildcats takımıyla başarılı işlere imza atan oyuncu Ksaez gibi aynı zamanda eski bir SuperMassive akademi oyuncusu ve o da ana kadroya katılarak takıma geri dönenlerden.

Destek: “Absolute” Batuhan Okta

Yine eski bir SuperMassive akademi oyuncu, yuvaya ana kadroya katılarak dönmüş oldu. Geçen sezon Dark Passage için mücadele etmişti.