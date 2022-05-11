Imoco Volley Conegliano'ya İtalya Kadınlar Voleybol Ligi Final Etabı 4. maçında Vero Monza'yı 3-2 yenerek beşinci şampiyonluğunu kazandı.

Karşılaşmayı 37 sasıyla tamamlayan şampiyon takımın yıldızı Paola Egonu maçın MVP'si seçildi. Ünlü oyuncudan maçın ardından flaş bir hamle geldi.

Kameraya "bu sadece bir veda" yazdı

Sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılması beklenen 23 yaşındaki Nijeryalı asıllı İtalyan voleybolcu karşılaşmanın ardından mücadeleyi canlı olarak yayınlayan kuruluşun kamerasına kalemle "Bu sadece bir veda yazdı.

"Yeni bir deneyim olacak"

Egonu maçın ardından yaptığı açıklamad ise "Bu sadece bir veda. Yeni bir deneyim olacak. Onu yaşamak ve daha da gelişebilmek istiyorum. Öğrenmeyi asla bırakmazsın. Daha hiçbir şey bitmedi. Son maça kadar ağlamayacağıma dair kendime söz verdim.'' kullandı.

Takım arkadaşı doğruladı, Vakıfbank forması giyecek

Yıldız voleybolcunun önümüzdeki sezon VakıfBank'ta oynaması bekleniyor. Fenerbahçe Opet'in de geçtiğimiz sezon transfer etmek için çok uğraştığı ancak 1 milyon euro'luk bonservis ücretine takıldığı Egonu için Vakıfbank, Imoco Volley Conegliano'yu ikna etti.

Öte yandan Egonu'nun takım arkadaşı Raphaela Folie, Nijeryalı oyuncunun Vakıfbank'a transferini doğrularken, “Evet, bu doğru. Paola, Vakıfbank’a imza attı.” şeklinde konuştu.

İtalya Ligi'nin en değerli oyuncusu

İtalya Ligi'nin 'En Değerli Oyuncusu' seçilen Paola Egonu bu sezon 7 maçta 30 sayı, 11 maçta ise 20 sayı barajını geçerek müthiş bir performansa imza attı. (Ajansspor)