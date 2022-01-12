Paola Egonu, Vakıfbank ile anlaşmaya vardı!

Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Vakıfbank'ın dünyanın en iyi kadın voleybolcularından biri olarak kabul edilen Paola Egonu ile anlaşmaya vardı.

EGONU ÖNÜMÜZDEKİ SEZON VAKIFBANK'TA

Fenerbahçe Opet'in geçen sezon transfer etmek için çok uğraştığı ancak 1 milyon euro'luk bonservis ücretine takıldığı Egonu için Vakıfbank, Imoco Volley Conegliano'yu ikna etti. Buna göre Paola Egonu gelecek sezon Vakıfbank forması giyecek.

23 yaşındaki 1.93 boyundaki İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu, 3.44 metre smaç yüksekliğine ulaşabiliyor.

Son olarak Paola Egonu'nun formasını giydiği Imoco Volley, İtalya Kupası'nda Ebrar karakurt'un formasını giydiği Igor Gorgonzola'yı yenerek kupaya uzandı.

HAAK İLE YOLLAR AYRILIYOR

Egonu'nun transferi sonrasında Vakıfbank'ta bir ayrılık yaşanacak. Taraftarın sevdiği isimlerden olan Isabelle Bella Haak ile sezon sonunda yollar ayrılacak. (Skorer)