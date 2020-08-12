Teknik direktör Razvan Lucescu’nun beklenmedik bir şekilde Al Hilal’e gitmesinin ardından PAOK’un başına getirilen Abel Ferreira, takımın dizilişini ve oyun anlayışını değiştirdi. Takım şimdi 3-4-2-1 oynuyor. Bu diziliş, takımın savunmasındaki istikrarı artırdı. Bu konuda takıma pozitif etki yarattı. Ancak yeni sistem, hücum hattını çok olumsuz etkiledi. Oyuncular, bu sisteme alışkın olmadığı için özellikle Yunanistan Ligi’nde önemli puan kayıpları yaşadı ve şampiyonluk yarışından da büyük ölçüde bu sistem yüzünden koptu. Beşiktaş maçı öncesindeki takımın en büyük problemi, hücum hattındaki etkisiz görüntü olacak. PAOK, yeni bir forvet arayışında ama Beşiktaş maçına yetişebileceğini hiç sanmıyorum. Yanı muhtemelen önde Akpom veya Swiderski’yle oynayacaklar. Takımdaki kimse iyi durumda değil ve üstelik hücum hattında görev yapan; Tzolis, Pelkas, Biseswar da oldukça formsuz durumda.

FFP sebebiyle sorun yaşıyorlar

Transfer konusunda Finansal Fair-Play Kuralları sebebiyle sıkıntı yaşayan PAOK, son dönemde düşük bütçeli hamleler veya kiralık anlaşmalar yapıyor. Genç takımdan da birçok futbolcu ana kadroya alınmış durumda. Bu durum da takımın gücünün düşmesine yol açıyor. Mevcut durumda Beşiktaş karşısında takımın en önemli kozlarının; Michailidis ve Tzolis olması bekleniyor. Daha maçın oynanmasına uzun bir süre olmasına rağmen PAOK için işlerin iyiye gitmediği ortada.