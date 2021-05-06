Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe diğer taraftan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Yunanistan'da PAOK forması giyen Christos Tzolis'i transfer etmek istediği gündemde.

Bruma'nın maliyeti yüksek

Yakın zamanda Fenerbahçe'nin daha önce Galatasaray'da da oynayan Bruma'yı transfer etmek istediği öne sürülse de 7 milyon Euro gibi yüksek bir maliyete sıcak bakmıyor.









Tzolis, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde

Sabah'ın haberine göre; Dmitrios Pelkas'ın performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, Yunan oyuncunun vatandaşı ve eski takım arkadaşı Christos Tzolis'i de transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'ı yıkan adamdı

Tzolis bu sezon PAOK'ta 45 maçta 15 gol atıp 6 kez de asist yaptı. Henüz 19 yaşında olmasına karşın etkili bir oyuncu olan Tzolis, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta 2 gol atmıştı. Diğer gol ise Pelkas'tan gelmişti.









"Beşiktaş ile bugün karşılaşsak yenemezdik"

Futbolcu, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın şu anki performansı için, "O dönem kolay kazanmıştık. Bugün karşılaşsak turu geçeceğimizden şüpheliyim. İyi toparlandılar" demişti.







