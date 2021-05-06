MENÜ

PAOK'un genç yıldızı Tzolis Fenerbahçe yolunda

Dimitrios Pelkas'ın performansından memnun kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için PAOK'ta forma giyen 19 yaşındaki yıldızı Christos Tzolis'i gündemine aldı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 12:38 Son Güncelleme:
- A +
PAOK'un genç yıldızı Tzolis Fenerbahçe yolunda

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe diğer taraftan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Yunanistan'da PAOK forması giyen Christos Tzolis'i transfer etmek istediği gündemde. 

Bruma'nın maliyeti yüksek

Yakın zamanda Fenerbahçe'nin daha önce Galatasaray'da da oynayan Bruma'yı transfer etmek istediği öne sürülse de 7 milyon Euro gibi yüksek bir maliyete sıcak bakmıyor.


İlgili Haberler
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Emre Belözoğlu yönetime taleplerini iletti


Tzolis, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde

Sabah'ın haberine göre; Dmitrios Pelkas'ın performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, Yunan oyuncunun vatandaşı ve eski takım arkadaşı Christos Tzolis'i de transfer etmek istiyor. 

Beşiktaş'ı yıkan adamdı

Tzolis bu sezon PAOK'ta 45 maçta 15 gol atıp 6 kez de asist yaptı. Henüz 19 yaşında olmasına karşın etkili bir oyuncu olan Tzolis, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta 2 gol atmıştı. Diğer gol ise Pelkas'tan gelmişti.


İlgili Haberler
Christos Tzolis kimdir? Christos Tzolis'in kariyeri


"Beşiktaş ile bugün karşılaşsak yenemezdik"

Futbolcu, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın şu anki performansı için, "O dönem kolay kazanmıştık. Bugün karşılaşsak turu geçeceğimizden şüpheliyim. İyi toparlandılar" demişti.


İlgili Haberler
Dorukhan Toköz'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...