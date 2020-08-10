Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi Yunanistan ekibi PAOK oldu. İki takım arasındaki mücadele 25 veya 26 Ağustos'ta seyircisiz olarak tek karşılaşma üzerinden oynanacak. PAOK geçen sezon Yunanistan Ligi'ni ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı. Peki, PAOK'un kadrosunda hangi oyuncular var? PAOK maçlarını nerede oynuyor. İşte PAOK hakkında bilinmeyen detaylar...

PAOK'u yakından tanıyalım...

PAOK Yunanistan'ın köklü kulüplerinden bir tanesi. 1926 yılında Selanik'te kurulan PAOK maçlarını 28 bin 701 kapasiteli Toumba stadında oynuyor. Kulübün renkleri Beşiktaş gibi Siyah-Beyaz. Kulübün teknik direktörülğünü Portekizli Abel Ferreira yapıyor. PAOK Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yönetiminde bir sezon önce Yunanistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı...

PAOK'un kadrosu...

Kaleci: Alexandros Paschalakis, Simeon Papadopoulos, Zivko Zivkovic

Savunma: Alves Soares, Matos Cruz, Ingason, Varela, Enea Mihaj, Angel Crespo, Giannoulis, Michailidis

Orta saha: El Kaddouri, Jose Silveira, Pelkas,, Wernbloom, Vierinhia, Diego Biseswar, Schwab, Esiti, Josip Micic, Soares Gomes, Tsiggaras

Forvet: Swiderski, Dimitros Limnios, Chuba Akpom, Tzolis, Leonardo Lime, Miroslav Stoch

Yunanistan ekibinde tanıdık simalar var. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch bu isimlerden bir tanesi. Ayrıca PAOK'un golcüsu Chuba Akpom'un ismi de Beşiktaş ile anılıyordu.

Yunan kulübünün transfermarkt verilerine göre 53.6 milyon Euro değeri bulunuyor.