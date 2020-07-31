Dün Skysports'un iddiasına göre Beşiktaş, PAOK forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu belirtilen Chupa Akpom için anlaşma sağlamıştı. Fakat işin aslının pek de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın 2 milyon Euro bonservis ile anlaştığı belirtilen Akpom için yapılan bu tekfin reddedildiği açıklandı. Metrosport, oyuncunun bonservis fiyatı için 2.7 milyon Euro'nun başlangıç olarak belirlendiğini aktardı.

PAOK, Arsenal'den transfer ederken yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir yatırım yaptığı Akpom için daha iyi teklifler alabileceğini düşünüyor. Oyuncunun bir sonraki satışından Arsenal'in pay sahibi olması nedeniyle de daha iyi tekliflerin beklendiği aktarılıyor.