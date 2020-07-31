PAOK'tan Beşiktaş'ın Akpom teklifine ret

İngiliz basını dün Beşiktaş'ın Chupa Akpom'un transferi için anlaşmaya vardığını duyursa da PAOK'a yapılan bonservis teklifinin Yunan ekibi tarafından reddedildiği bildirildi.

31 Temmuz 2020, Cuma 13:56 Son Güncelleme:
- A +
PAOK'tan Beşiktaş'ın Akpom teklifine ret

Dün Skysports'un iddiasına göre Beşiktaş, PAOK forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu belirtilen Chupa Akpom için anlaşma sağlamıştı. Fakat işin aslının pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. 

Beşiktaş'ın 2 milyon Euro bonservis ile anlaştığı belirtilen Akpom için yapılan bu tekfin reddedildiği açıklandı. Metrosport, oyuncunun bonservis fiyatı için 2.7 milyon Euro'nun başlangıç olarak belirlendiğini aktardı. 

PAOK, Arsenal'den transfer ederken yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir yatırım yaptığı Akpom için daha iyi teklifler alabileceğini düşünüyor. Oyuncunun bir sonraki satışından Arsenal'in pay sahibi olması nedeniyle de daha iyi tekliflerin beklendiği aktarılıyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...