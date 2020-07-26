Süper Lig'de ikinci sırayı alan Trabzonspor, Avrupa kupalarından men cezasının kalkması adına CAS sonucunu bekliyor. Cezanın kalkmaması durumunda ise lig üçüncüsü Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde mücadele edecek. Yunanistan'ın PAOK ekibinin sahibi Ivan Savvidis'in oğlu Giorgos Savvidis de elemelerdeki olası rakipler arasından Beşiktaş'ı istiyor.

PAOK'un yönetim kurulunda da yer alan Giorgos Savvidis, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda rakip olarak Beşiktaş'ı seçti.

İki takımın renkleri ve sembolleri nedeniyle yıllardır birbirlerine yakın görülmelerinin Savvidis'in seçiminde etken olabileceği belirtiliyor.