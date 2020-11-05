PAOK - PSV maç sonucu: 4-1

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda PAOK, PSV Eindhoven'ı ağırladı. Maçın 20. dakikasında sezon başı Fenerbahçe 'yle adı anılan Eran Zahavi penaltıdan Hollanda temsilcisini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise PAOK fırtınası esti.

47'de Stefan Schwab Yunanlılar adına beraberliği getiren isim oldu. 55'te Zivkovic PAOK'u 2-1 öne geçirdi. 58'de Tzolis farkı 2'ye çıkardı ve PAOK 10 dakika içinde 3 gol bulmuş oldu. 66'da Zivkovic bir kez daha sahneye çıktı ev maçın skorunu belirleyen golü attı; 4-1. Bu sonucun ardından PAOK 5 puana ulaşırken PSV ise 3 puanda kaldı.

Hatırlanacağı üzere Yunan temsilcisi sene başı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Beşiktaş ve Benfica'yı elemiş ancak gruplar öncesi son turda Krasnodar'a 2 maçta da 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne düşmüştü.



