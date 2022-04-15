Paok - Marsilya maç sonucu 0-1
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransız temsilcisi Marsilya deplasmanda Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Fransız ekibi deplasmanda da rakibini 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde PAOK sahasında Marsilya ile karşılaştı.
Fransız temsilcisi Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 34'de Payet kaydetti.
Marsilya'da maça yedek başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder 72. dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu.
Marsilya, yarı finalde Slavia Prag'ı saf dışı bırakan Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.