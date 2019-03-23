Panucci: İlk yarıda Türkiye hiçbir şey yapmadı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Takım deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.

Millilere galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Burak Yılmaz ve 55'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. A Milli Takım bu sonuçla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk galibiyetini elde ederken, gruba da galibiyetle başladı.

Mücadelenin ardından Arnavutluk teknik direktörü Panucci, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Panucci'nin maç sonu açıklamaları:

"İlk yarıda Türkiye hiçbir şey yapmadı, sıfır. Biz golü bulamadık. 2. yarıda da iyi değildik, Türkiye golü attı, bir şey yapamadık. Türkiye'ye golü atamayınca, maçı da kazanamadık. Şimdi Andorra maçında ne yapacağımızı göreceğiz."

"Andorra'ya gideceğiz, orada ne yapacağımızı göreceğiz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



