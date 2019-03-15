Panky, Elwind’in yayınında Beşiktaş’taki son durumdan bahsetti

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde transfer sürecinin kapanmasının ardından gelen haberler Beşiktaş taraftarını adeta şok etmişti. Takımın Koreli oyuncuları Nagne ve SeongHwan ile yollarını ayırdığı öğrenilen Beşiktaş’ın, ligin son haftasına nasıl bir kadroyla çıkacağı merakla bekleniyordu. Bu gelişmeler sırasında “İstifa da bir hizmettir” tweet’i atan Panky, Elwind’in canlı yayınında bu konuya bir açıklık getirdi.

Elwind’in yayınına bağlanan Panky, ligin son haftasında as kadroda yer almayacağını belirtti. HolyPhoenix’in son hafta oynayıp oynamayacağının belli olmadığını söyleyen üst koridor oyuncusu, akademi oyuncularının kadroda yer alacağını belirtti. Akademi oyuncularının tecrübe kazanmaları için bu kararın alındığını söyleyen Panky, play-off’a kalma şanslarının yüzde 10 civarında olduğunu söyledi.

Beşiktaş lig aşamasının son haftasında Royal Youth ve 1907 Fenerbahçe karşılaşmalarına çıkacak. 7 galibiyet ve 9 yenilgi ile Dark Passage ile birlikte altıncı sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, mevsim finaline çeyrek finalden dahil olabilmek adına Galatasaray Espor, Doğuş Üni Aurora, Dark Passage ve HWA Gaming’in maç sonuçlarını da takip edecek. (Playerbros)