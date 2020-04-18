Pek çok insan panik atak bozukluğunu günümüzde hayatın farklı zamanlarında yaşayabiliyor. Özellikle stresli ve yoğun dönemlerde, baskı altında kalındığında panik atak daha şiddetli noktaya ulaşabilmektedir. Aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan panik atak, bu temel özelliğini belli aralıklarla yaşatmaktadır. Özellikle kişiyi dehşet içerisinde bırakacak korku nöbetleri ve yoğun sıkıntı olarak ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca panik atak aniden ortaya çıkar ve 10 dakika içerisinde en yüksek noktaya ulaşır. Genel olarak 10 ila 30 dakika arasında devam eden panik atak, seyrek de olsa 1 saate yakın süre devam edebilmektedir.

Panik atak nedir?

Bir anda ortaya çıkan ve kendini zaman içerisinde tekrar eden, yüksek şiddette psikolojik baskılara maruz bırakan hastalığa panik atak denmektedir. Özellikle yoğun sıkıntı ve korku nöbetleri birkaç dakika içerisinde en yüksek noktaya çıkabilmektedir.

Kişinin kendini kaybetmesine ve olayları tam olarak anlayamamasına sebep olabilir. Genelde bu rahatsızlık için ‘Kriz’ adı verilen dönem panik atağı olarak tabir edilir. Herhangi bir sebep kaynaklı panik atak aniden yaşanırken, hiçbir neden yokken bile çıkabilir. 10 dakika içerisinde şiddetli noktaya ulaşır ve yarım saat süre boyunca devam edebilir.

Panik atak belirtileri nelerdir?

Panik atak kişiye bağlı olarak pek çok değişik belirti ile kendini gösterebilir. Bu belirtilere iyi bilmek ve okumak, yaşanabilecek olası şiddetli panik atağın önüne geçme imkanı verebilmektedir. Peki, panik atak belirtileri nelerdir?

- Göğüste sıkışma ve göğüs ağrısı,

- Terleme,

- Yüksek çarpıntı ile kalbin kuvvetli veya hızlı şekilde vurması,

- Nefes darlığı üzerinden boğulur gibi his,

- Baş dönmesi ve sersemlik ile beraber kişinin düşecek gibi hissetme durumu,

- Karıncalanma ve uyuşma,

- Ateş basması,

- Üşüme ürperme,

- Karın ağrısı ile mide bulantısı,

- Titreme,

- Çevre kontrolü kaybı ve çıldırma korkusu,

- Kendini ve çevresindekileri tuhaf, farklı hissetme durumu,

- Ölüm korkusu,

Eğer panik atak geçirip geçirmediğinizi anlamak istiyorsanız bu belirtilerden en az 4 tanesini yaşıyor olmanız gerekmektedir. Eğer bu belirtilerden dörtten azını yaşıyor iseniz o zaman kısıtlı panik atak sendromu yaşandığı anlaşılabilir.

Gece gelen kriz sebepleri nelerdir?

Panik atağın ne zaman çıkacağı ve kişiyi ne zaman bulacağı hiç belli olmaz. Hatta panik atak yaşamayacağını düşünen kişiler dahi bu durum ile karşı karşıya kalabilir. O yüzden gündüz veya gece fark etmeksizin panik atak krizleri yaşanabilmektedir. Çünkü uyku durumunda dahi bir anda panik atak kişiyi uyandırabilir. Hiçbir neden yokken aniden göğüs ağrısı, göğüs sıkışması ve çarpıntısı, nefes alamama ile terleme ve üşüme gibi değişik duygular yaşanabilmektedir. Tabii meydana gelen krizlerin gece neden ortaya çıktığını genel itibarıyla anlatmak mümkün.

- Genetik faktörler,

- Birtakım ilaç ve karbondioksit olarak kimyasal ajanlar,

- Anatomik bozukluk sebepleri,

- Antidepresan ilaçları,

- Sigara, alkol ve uyuşturucu ile yoğun kafein,

- Sakinleştirici ilaçların birdenbire bırakılması,

- Geçmişten gelen fiziksel ve psikolojik istismar,

- Duygusal travma,

Bu ve benzeri belirtiler gece gelen kriz sebepleri arasında yer almaktadır. Özellikle yaşanan travmalar ile beraber hayatın getirdiği stres, geceleri kriz olarak panik atak üzerinden daha fazla meydana gelebilmektedir.

Panik atak yaşandığı zaman mutlaka mümkün olduğu kadar sakin davranmaya çalışılmalıdır. Elbette bu durum her ne kadar zor olsa bile kişi mümkün olduğu kadar kendini buna zorlamalıdır. Ayrıca tekrar eden panik atak ve gece gelen krizlere karşı, mutlaka bu konuda uzman bir doktora başvurulması en önemli unsurdur.



