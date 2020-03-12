Pandemi nedir? Koronavirüs pandemi ilan edildi!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Corona Virüsün Pandemi ilan edilmesinin ardından vatandaşlar Pandemi nedir, sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünyayı kasıp kavuran Corona Virüsün dünya üzerindeki tüm kıtalarda görülmesi bazı kıtalarda ölümlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü tarafından dün akşam saatlerinde açıklama yapıldı ve Corona Virüs Pandemi olarak ilan edildi. Peki Pandemi nedir?
Pandemi, en basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Son olarak 2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamasında, Kovid-19 salgınını pandemi kategorisine aldıklarını bildirdi. “Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi” diyen Ghebreyesus “Bu nedenle Covid-19’u pandemik bir hastalık ilan ediyoruz” şeklinde konuştu. Ghebreyesus, “Her ülke kamu sağlığını korumak ile ekonomik ve sosyal faaliyetlere yönelik kısıtlamaları en az seviyede tutmak arasında hassas bir denge bulmalı” dedi.
Pandemi nedir?
En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.
2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:
Yeni bir virüs olması
İnsanlara kolayca geçebilmesi
İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması
Pandemi nasıl ilan edilir?
Bir hastalığın pandemi ilan edilmesi WHO tarafından yapılıyor.
Bir hastalığın pandemi olabilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlaması gerekiyor.
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