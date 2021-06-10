BAL karşılaşmaları dün itibariyle başlarken, İnegöl ilçesinde ise Kafkasspor ile Görükle İpekspor karşılaştı. İnegöl Sanayi Sahası'nda oynanan mücadeleye pandemi nedeniyle taraftar alınmazken, vatandaşlar sahanın çevresinde mücadeleyi takip etti. Kimi taraftarlar balkonlarında, kimi taraftarlar araçlarının üzerinde, kimi vatandaşlar da yol kenarında dizilerek mücadeleyi izledi.

Karşılaşmayı ise Görükle İpekspor, 1-0'lık skor ile kazandı.

DHA