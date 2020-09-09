Pandemi döneminde evlerde kahve tüketimi rekor kırdı

Pandemi döneminde maske ve kolonyadan sonra en çok arama yapılan ürün kahve oldu. Kahve aramaları yüzde 650 oranında artış gösterdi.

Koronavirüs pandemi döneminde e-ticaret üzerinden yapılan satışlar büyük artış gösterdi. Özellikle ofis çalışanlarının evlerini ofis haline getirmesi sonucunda evlerden yoğun biçimde ofis malzemesi siparişleri verildi. Ofis malzemesi tedarikçisi ofix.com bu dönemdeki siparişler konusunda bir araştırma gerçekleştirdi. En fazla arama yapılan maske ve kolonyadan sonra bu ürünleri kahve takip etti. Açıklanan verilerde kahve aramaları yüzde 650 oranında artış gösterdi.

En fazla kahve alımı 25 -44 yaş arasında yapıldı. Bu yaş grubunun kahve alım oranı ise yüzde 65 ve alım yapanların yüzde 62'sini ise kadınlar oluşturuyor. Bu dönemde özellikle filtre kahveye oldukça yoğun bir talep gözlendi. Filtre kahve satışlarının Türk kahvesi satışlarına yaklaştığı görüldü.

En fazla kahve satışı İstanbul'da Anadolu yakasında

Kahve satışlarının en yoğun olduğu yer İstanbul'da Kadıköy. Kadıköy'ü ise sırasıyla Sarıyer ve Beşiktaş izliyor. Bu üç ilçeyi de Ankara, İzmir ve Eskişehir izliyor.

Araştırmayı değerlendiren e-ticaret sitesinin Genel Müdürü Fırat İçmeli, “Pandemi döneminde e-ticaret satışlarının artmasını takiben ürün gamımızda bulunan kahve çeşitlerini artırmaya karar verdik. Ancak filtre kahveye olan yoğun talep bizleri de şaşırttı. Maske ve kolonya satışlarımızı katladık buna ilaveten kahve satışlarımızda da büyük patlama oldu'' dedi. (İHA)



