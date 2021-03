Pandemi döneminde Altınordu! Halit Eroğlu anlattı...

Bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 süreci tüm spor müsabakalarını olduğunu gibi futbolu da vurdu. Ülkemizde profesyonel ligler devam ederken amatör futbol, kadın futbolu ve alt yapılar büyük yara aldı. Peki ülkemizde alt yapının öncü kulübü olan Altınordu bu süreci nasıl geçirdi? Kulübün deyimiyle "Öz Kaynak"da son durum nedir? Altınordu Futbol Akademisi Direktörü Halit Eroğlu merak ettiğimiz sorulara içtenlikle cevaplar verdi.

"Online eğitimler ilk günden başladı"

Pandemi döneminde Öz Kaynağın öncü kulübü Altınordu olarak ne gibi çalışmalar yaptınız?

Ülkemizdeki ilk COVID-19 vakasının tespitinden çok önce Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadaki gelişmeleri takip altına aldık. Her yıl Nisan ayında Avrupa’nın en büyük 12 yaş altı turnuvalarından biri olan Uluslararası U12 İzmir Cup’ı düzenliyoruz. Bu turnuvaya Leicester City, Athletic Bilbao, Porto, Benfica gibi Avrupa’nın en önemli kulüpleri katılıyor. COVID-19 süreci bu kulüplerin ülkemize gelmelerini de tehdit edebileceği için Ocak ayı içerisinde bir ekip oluşturarak gelişmeleri takip etmeye başladık, Avrupa’daki akademilerin önlemlerini inceledik, virüsün ülkemize sıçraması durumundaki planımızı yaptık. Buradan hareketle 13 Mart’ta tüm sporcularımızı ailelerinin yanına hazırladığımız bireysel antrenman programları ile birlikte gönderdik, kurduğumuz takip sistemi ile gençlerimizin tüm verilerini kayıt altına aldık, sürekli takip sistemi geliştirdik. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle oluşabilecek olumsuzları engellemek adına sporcu beslenmesi, sporcu sağlığı, iletişim ve psiko-sosyal gelişim birimlerimiz, eğitimlerine online ortamda devam etti.

Youtube kanalı ile 12 bin çocuğa ulaştılar

İngilizce, Medya İletişim, Sosyal Medya, Futbol Tarihi dersleriyle tüm futbolcularımızın eğitimine devam edildi. Çekilen antrenman videoları ile oluşturulan youtube kanalı

( https://www.youtube.com/channel/UCqcuYGsNDiApJamXhz1NPww/featured ) ile 12.000’i aşan futbol okullarımızın yararlanabileceği formatta yayın yaptı. Tüm ülkedeki çocukların yararlanması da sağlandı.

Altınordu youtube kanalına gitmek için tıklayın...

"U17 ve U19 kampa alındı"

U19 yaş kategorisi takımımızı Ağustos, U17 yaş kategorisi takımımızı da Eylül başında Metin Oktay Yerleşkemizde toplayıp kampa aldık. Sağlık Ekibimizin hazırladığı protokol çerçevesinde COVID-19 testti uygulayıp çalışmalara başladık. Altınordu olarak bizim en avantajlı yanımız sahip olduğumuz tesisler. Akademi sporcularımızı tam zamanlı Metin Oktay Yerleşkemizde konaklatıp, çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

"Hiçbir antrenman, maçın yerini tutmuyor"

Türkiye genelinde Öz Kaynak oyuncuları uzun süre maç yapamadı. Bu eksik nasıl giderilmeli? Gelecek için büyük sıkıntı yaşar mıyız?

Sadece Türkiye olarak değil, dünyanın her ülkesinde sadece gençler değil, herkesi olumsuz etkileyen bir süreç yaşandı ve devam ediyor. Genç futbolcuların gelişimi, bu süreçten doğal olarak çok etkilenecek. Avrupa’daki akademi direktörleri ile yaptığımız görüşmelerde, COVID-19 rakamlarının İspanya, İtalya gibi ülkelerde çok daha fazla yoğun olması nedeniyle onların çok daha fazla etkilendiğini de gördük. Yaptığımız iyi planlama ve hazırlık ile COVID-19’un etkilerini nispeten minimize ettik. Ancak bir oyuncunun gelişim sürecinde ortalama yılda 40 maç yapması gerekiyor. Bunu bu şartlarda sağlamak mümkün değil. Hiçbir antrenman, maçın yerini tutmuyor. Yaşanan olumsuz şartların sonucunu tüm dünya ilerleyen yıllarda daha net olarak gözlemleyecek. Pandemi şartlarının hafiflemesi durumunda zorluk derecesi çok daha yüksek maçlar oynayarak etkileri daha da azaltmayı planlıyoruz.

"TFF bu süre içinde çaba gösterdi"

3.Öz Kaynak konusunda bu süre içerisinde TFF'nin kulüplere yeterli desteği verdiğini düşünüyor musunuz?

Benzerini 100 yıl önce İspanyol Gribi ile yaşadığımız, çok ağır bir dönem geçirdik. 2 milyon 500 binin üzerinde vefat yaşandı. Neredeyse bir Dünya Savaşı kayıp oranına ulaştık. Her birey, her kurum, her organizasyon kendi ağır sorunları ve çözüm yolları ile uğraştı. TFF de bu süreçte takımların sorunlarının çözümü için çaba gösterdi. Online antrenör kursları ve milli takım hazırlık kampları yapıldı, Bu noktada gelişim ligleri oynatılabilir miydi, gerçekten yanıtı çok zor bir soru.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr