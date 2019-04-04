Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Karadağ ekibi Buducnost'u konuk etti.

Baştan sona üstün bir performans sergileyen Panathinaikos, karşılaşmadan 87-67'lik skorla galip ayrıldı.

Son 8 maçında 7 galibiyet alarak Play-Off potasına giren Panathinaikos, 30. maçındaki 16. galibiyetiyle Play-Off'ta yer almayı da başardı.

Buducnost ise 30. maçında 24. yenilgisini aldı.

Panathinaikos'ta Nick Calathes 11 sayı, 12 ribaunt, 18 asist ile EuroLeague tarihine geçen bir performans sergiledi. Ev sahibi ekipte James Gist de 23 sayı, 6 ribaunt ile maçı tamamlarken son haftaların formda ismi DeShaun Thomas da 17 sayıyla oynadı.

Buducnost'ta Goga Bitadze 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Norris Cole 14, Earl Clark ve Nemanja Gordic de 10'ar sayı ürettiler.