OAKA’da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nda Panathinaikos ile EuroLeague yetkilileri bir araya gelmişti.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague ile Panathinaikos arasında esen soğuk rüzgarlar, Pavlos Giannakopoulos hazırlık turnuvası vesilesiyle sona ermişti.

Öyle ki Panathinaikos‘un sahibi Dimitris Giannakopoulos, Sport FM’e yaptığı açıklamalarda EuroLeague ile 2020 Final Four’a ev sahipliği yapmak için görüşme gerçekleştirdiklerini açılamıştı.

EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu da “Atina en son 2007’de Yunanistan’da bir Final Four yaptığımız için bir olasılık. Final Four’un Yunanistan’a dönmesini isteriz, ne zaman olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullanarak Panathinaikos’un ev sahipliğine yeşil ışık yakmıştı.

Yunanistan’ın SDNA.gr sitesinde yer alan habere göre 2020 Final Four’u için masada duran senaryolardan bir tanesi de 1896 Olimpiyat Oyunları’nın düzenlendiği Panathinaiko Stadyumu’nun yeniden canlandırılması.

Bu fikrin kabul görmesi halinde Final Four karşılaşmalarının açık havada oynanması gündeme gelebilir.

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