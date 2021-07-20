Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Panathinaikos, son günlerdeki transfer atağını sürdürüyor. Panathinaikos, son olarak 24 yaşındaki uzun Jehyve Floyd ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Floyd, geçtiğimiz sezona bir başka Yunan ekibi Promitheas Patras ile başlamıştı. Sonrasında İsrail'e Hapoel Galil Gilboa'ya transfer olurken 36 lig maçında 11.4 sayı, 7.9 ribaunt, 1.7 blok ortalamaları ile dikkat çekmişti. İsrail'de %74.2 iki sayılık isabet oranıyla ligin bu alanda zirvesinde yer almıştı.

2019-20 sezonunda da Yunanistan'da Larissa forması giyen Floyd, 2.2 blok ortalaması ile bu alanda sezonu zirvede tamamlamıştı.