Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Panathinaikos, yeni koçunu buldu. Sezona Vovoras yönetiminde başlayan Panathinaikos, İsrailli koç Oded Kattash'ı takımın başına getirdi.

Oyunculuk kariyeri ile EuroLeague'in efsaneleri arasında yer alan Kattash, kariyerinin son bölümünde 1999-2001 yılları arasında Panathinaikos forması giymişti.

Antrenörlük kariyerine İsrail'de başlayan ve burada yürüten Oded Kattash, son olarak Hapoel Jerusalem'i çalıştırmaktaydı. 2018'den beri takımın başında olan Kattash, ayrılarak Panathinaikos'un başına geçti.